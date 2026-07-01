Pizza Village e canzone napoletana: patto per la candidatura Unesco

Dal 7 al 12 luglio sul lungomare di Pozzuoli si fa il tifo per l’iscrizione a patrimonio dell’umanità della melodia partenopea

Il Coca Cola Pizza Village sostiene la candidatura della canzone napoletana a patrimonio immateriale dell’umanità. Dopo che l’arte del pizzaiuolo napoletano è stata inserita nei beni immateriali tutelati dall’Unesco, nella kermesse che la celebra con i migliori interpreti del panorama mondiale, si fa il tifo affinché Napoli possa raggiungere un altro storico traguardo. Dal 7 al 12 luglio, sul lungomare Pertini di Pozzuoli, in un tripudio di prelibatezze alimentari, protagonista sarà ancora la musica, con un ritorno alle radici profonde delle origini partenopee. Lo annuncia Claudio Sebillo, che in queste ore con Alessandro Marinacci e il sindaco Gigi Manzoni, sta affinando l’organizzazione dell’evento.

Annunciati primi artisti, protagonisti dei live talk con Gianni Simioli: tra i primi artisti annunciati figurano Franco Ricciardi, Walter Ricci, Andrea Sannino, Rosario Miraggio, Tony Tammaro, Ivan Granatino, Francesco Da Vinci, Monica Sarnelli, Gianluca Capozzi, Tommaso Primo, Roberto Colella, Mavi e I Desideri, ma come da tradizione presto saranno rivelati i protagonisti, ai quali si aggiungeranno alcune sorprese. Sul lungomare di Pozzuoli ci saranno 22 pizzerie, 6 giorni di degustazioni, spettacoli, concerti, incontri e intrattenimento he accompagneranno il pubblico in un viaggio nella tradizione. Ma anche con occhio alle nuove tendenze della pizza italiana e i protagonisti che stanno cambiando il volto di uno dei prodotti simbolo del Made in Italy. Il sindaco Manzoni ha annunciato anche un piano di potenziamenti dei parcheggi, dei trasporti e un servizio navetta che consentirà ai visitatori del villaggio di raggiungerlo senza criticità.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema della mobilità. Il sindaco annuncia un piano specifico per favorire l’accesso al villaggio attraverso parcheggi dedicati, navette e il potenziamento del trasporto pubblico. Claudio Sebillo, organizzatore della manifestazione, che definisce il ritorno sul lungomare “un riabbraccio al mare che ci è mancato per qualche anno”. Sebillo ringrazia l’amministrazione comunale, le istituzioni e le forze dell’ordine per l’accoglienza ricevuta e sottolinea il forte senso di responsabilità con cui viene affrontata l’edizione 2026. L’organizzatore rivendica inoltre l’identità originale del format: “Il Pizza Village è l’originale. Dopo Berlino, Londra, Milano e Roma, quest’anno approda a Pozzuoli con un’edizione che avrà una matrice ancora più fortemente napoletana.

Proprio la musica rappresenterà uno degli elementi caratterizzanti dell’edizione 2026. Nell’anno della candidatura della Canzone Napoletana a Patrimonio Immateriale dell’UNESCO, il Coca-Cola Pizza Village sceglie infatti di rafforzare ulteriormente il proprio legame con la tradizione musicale partenopea. Il Coca-Cola Pizza Village si svolgerà dal 7 al 12 luglio sul lungomare Sandro Pertini di Pozzuoli, con apertura quotidiana dalle 18.00 all’1.00 di notte. Sei giorni dedicati alla pizza, alla musica e all’intrattenimento, con una sorpresa finale che gli organizzatori, per il momento, preferiscono mantenere riservata.