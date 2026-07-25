Coroglio, stretta sull’abusivismo demaniale: sgomberati due stabilimenti balneari

Operazione interforze con Guardia Costiera, Polizia di Stato e Autorità di Sistema Portuale: sequestrate centinaia di attrezzature e restituita alla cittadinanza un’area di duemila metri quadrati

Napoli, 25 luglio 2026 — Continua senza sosta, nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”, l’attività di vigilanza e controllo del litorale partenopeo da parte della Guardia Costiera di Napoli, finalizzata ad accertare e reprimere ogni forma di condotta illecita sul demanio marittimo e lungo gli specchi acquei costieri. Un nuovo importante risultato operativo è stato messo a segno questa mattina grazie a un’operazione congiunta e condotta in stretta sinergia con il personale del Commissariato di Polizia di Stato di Bagnoli e dell’Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale. L’intervento ha permesso di portare a termine lo sgombero di un’area demaniale marittima estesa per circa 2.000 metri quadrati sul litorale di Coroglio, nel territorio del comune di Napoli, dove erano stati realizzati abusivamente due stabilimenti balneari privi di qualsiasi titolo autorizzativo.

In forza di un’ordinanza di interdizione all’ingresso e alla sosta dell’area demaniale interessata, emessa dalla competente Autorità di Sistema Portuale, il sito è stato tempestivamente liberato anche dai bagnanti presenti al momento del blitz. All’interno delle strutture abusive sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro penale ben 80 ombrelloni, 57 lettini, 8 sdraio, 164 sedie e 41 tavoli in plastica, oltre alle attrezzature destinate alla somministrazione di bevande fresche e alimenti confezionati destinati agli utenti della spiaggia.

L’operazione odierna si inserisce nel più ampio e costante programma di controlli che la Guardia Costiera, insieme alle altre Forze di Polizia e alle Istituzioni locali sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria competente, porta avanti per contrastare l’illegalità sul demanio marittimo. L’obiettivo primario resta quello di garantire a tutti i cittadini il libero e corretto accesso al mare e alle spiagge pubbliche.