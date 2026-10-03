L’America’s Cup accende Napoli: il grande vela-show spinge turismo ed economia locale

I dati dell’indotto tra il Lungomare Caracciolo e Bagnoli confermano lo straordinario impatto economico delle regate per il capoluogo campano

Napoli torna al centro della scena internazionale e lo fa sfruttando la sua risorsa più grande: il mare. Tra l’entusiasmo degli appassionati e l’adrenalina dei preparativi, i riscontri legati alla presenza dell’America’s Cup nel Golfo si stanno rivelando estremamente positivi. La manifestazione non rappresenta soltanto uno spettacolo sportivo di prim’ordine, ma si conferma un vero e proprio volano per l’economia dell’intera area metropolitana.

I dati elaborati sulle ricadute economiche e sull’indotto delle gare e delle preregate tracciano un quadro di forte crescita. Le attività si concentrano in due snodi strategici del litorale: da un lato la vetrina mozzafiato del Lungomare Caracciolo, punto di riferimento per cittadini e turisti; dall’altro la rada e gli spazi riqualificati di Bagnoli, cuore operativo e logistico per gli equipaggi e le imbarcazioni. L’impatto sul comparto turistico-ricettivo è immediato. La presenza di migliaia di visitatori, addetti ai lavori, tecnici e media internazionali ha fatto registrare numeri da record per gli alberghi, i b&b e la ristorazione cittadina. L’effetto volano tocca anche il commercio al dettaglio, i trasporti privati e la filiera dei servizi legati alla nautica da diporto.

Oltre al beneficio economico a breve termine, la grande vela regala a Napoli una visibilità mediatica globale, consolidandone l’immagine di capitale del Mediterraneo in grado di ospitare ed organizzare eventi di portata mondiale. Il connubio tra la tradizione di Caracciolo e le potenzialità di Bagnoli dimostra come lo sport possa diventare lo strumento ideale per valorizzare la costa e proiettare la città verso una nuova stagione di investimenti e sviluppo.