Reggia di Carditello, Jazz & Wine 2026 nel segno di James Senese

Al via la rassegna musicale, dal 9 al 30 ottobre, con Masterclass gratuite per studenti, concerti, visite serali e degustazioni. Sul palco di Carditello, il jazzista Lorenzo Hengeller, l’Orchestra “Martucci” del Liceo Musicale di Capua e l’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli di Napoli

Si alza il sipario sulla rassegna Jazz & Wine 2026, manifestazione ideata e promossa dalla Fondazione Real Sito di Carditello per celebrare i vitigni autoctoni e promuovere il valore educativo della musica, come strumento di sviluppo e riscatto sociale. Edizione speciale – in programma, da venerdì 9 a venerdì 30 ottobre, nel Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta) – dedicata al sassofonista James Senese, fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale, considerato il padre del Neapolitan Sound e collaboratore storico di Pino Daniele. Una grande festa popolare che intende riaffermare l’identità culturale, agricola e turistica della Campania Felix e l’estro del territorio, valorizzando prodotti a km zero e cantine locali.

“Un’occasione straordinaria per scoprire e ammirare la Reggia sotto le stelle – spiega Maurizio Maddaloni, presidente della Fondazione Real Sito di Carditello – e per promuovere le produzioni enogastronomiche della Campania Felix, confermando la felice intuizione della dinastia borbonica. La partecipazione delle Orchestre giovanili assume un valore che va ben oltre la singola esibizione musicale. Riteniamo particolarmente importante offrire agli studenti occasioni concrete nelle quali il percorso di formazione possa misurarsi con un pubblico reale e con un contesto di rilievo storico e culturale. Un’esperienza di crescita, responsabilizzazione e valorizzazione del talento maturato nel corso della carriera scolastica”. Il festival Jazz & Wine propone due Masterclass gratuite (9 e 16 ottobre, ore 17.30) aperte a studenti e musicisti, che avranno la possibilità di partecipare ai workshop con il proprio strumento o come allievi uditori.

“La Fondazione attribuisce grande importanza al rapporto con le istituzioni scolastiche e al coinvolgimento attivo dei più giovani. Aprire Carditello agli studenti, significa trasformare un sito culturale in uno spazio contemporaneo di formazione, partecipazione e creatività, offrendo la possibilità di riconoscersi nel patrimonio culturale del proprio territorio. È in questa prospettiva che intendiamo rafforzare il dialogo con il mondo della scuola – conclude il presidente Maddaloni – nella convinzione che la rinascita di Carditello passi anche dalla capacità di affidare la Reggia alle nuove generazioni e di renderle protagoniste”.

Primo appuntamento con Lorenzo Hengeller (venerdì 9 ottobre) – definito dalla critica “cantapianista, erede della tradizione carosoniana” – con il concerto “88 Tasti”. Vincitore del Premio Carosone 2007 e 2026, il musicista napoletano ha pubblicato sei dischi e ha collaborato con numerosi artisti, esibendosi su palchi prestigiosi come Umbria jazz a Perugia, Umbria Jazz Winter ad Orvieto, Pomigliano Jazz, Club Tenco, Festival di Ravello e Auditorium Parco della Musica. Sul palco di Carditello, l’Orchestra “Giuseppe Martucci” del Liceo Musicale Luigi Garofano di Capua (venerdì 23 ottobre) – diretta dal maestro Giancarlo Perna – con Jazz Generation “Giovani note a Carditello”. Una importante collaborazione che si inserisce nel quadro delle relazioni avviate dalla Fondazione con la dirigente scolastica Mariachiara Menditto.

Il repertorio spazia dal jazz al pop ed è arricchito dagli originali arrangiamenti del direttore Perna e da un medley dedicato a Pino Daniele e James Senese. L’ensemble, composto da 70 elementi, è nato oltre 10 anni fa e rappresenta un nucleo importante dell’Orchestra Jazz Regionale dei Licei Musicali della Campania. Gran finale con l’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli di Napoli (venerdì 30 ottobre) – diretta dal maestro Giuseppe Mallozzi – con il concerto “Sinfonia in Jazz”. L’Orchestra, fondata 14 anni fa da Vincenzo De Paola, coinvolge 50 giovani musicisti provenienti dalla Campania e da ogni parte del mondo, promuovendo gratuitamente la formazione musicale, la pratica orchestrale e soprattutto la crescita personale, la socializzazione e l’inclusione attraverso la musica. Un progetto artistico, educativo e sociale ispirato al modello venezuelano di “El Sistema” di José Antonio Abreu.

Tutti gli artisti in cartellone ricorderanno James Senese con un omaggio speciale.

Non solo musica. Ogni sera, in occasione dei concerti, previste visite serali speciali (a partire dalle ore 18) nell’Appartamento Reale della Reggia borbonica e, a seguire, degustazioni di vino e prodotti tipici.

La rassegna Jazz & Wine 2026 è organizzata dalla Fondazione Real Sito di Carditello – in collaborazione con i partner Cantine Magliulo e Vigne Chigi – ed è finanziata dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, nell’ambito dell’Avviso Pubblico annuale per la promozione della musica jazz (n. 1508 del 02.10.2025).