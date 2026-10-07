Tragedia sul lavoro nel Beneventano: cede un muro in un cantiere, muore un operaio

L’incidente è avvenuto durante alcuni interventi edilizi. L’area è stata posta sotto sequestro, proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire le cause



Benevento, 7 ottobre 2026 – Un drammatico incidente sul lavoro ha spezzato la vita di un operaio impegnato in alcuni interventi all’interno di un cantiere nella provincia di Benevento. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, la vittima si trovava nei pressi di una struttura muraria quando la parete ha improvvisamente ceduto, travolgendola senza lasciarle scampo. I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia territoriale. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i traumi riportati nell’impatto con la struttura crollata si sono rivelati fatali. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’intera area dell’intervento per scongiurare ulteriori cedimenti o pericoli per la pubblica incolumità.

L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro penale preventivo del cantiere per consentire l’esecuzione di tutti i rilievi tecnici necessari. I carabinieri stanno conducendo le indagini, raccogliendo le testimonianze dei presenti e verificando il rispetto di tutte le normative in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. Spetterà agli accertamenti peritali chiarire con precisione la dinamica dell’incidente, le condizioni strutturali dell’immobile prima del crollo e le eventuali responsabilità per quanto accaduto.