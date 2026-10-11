A Napoli i Forum della Famiglia e della Natalità

Forum della Famiglia e della Natalità: Bernardini de Pace indaga sulla denatalità e invita Istituzioni, Università e Ordini professionali al confronto. Alla Mostra d’Oltremare di Napoli, 17-18 e 24-25 ottobre

Napoli, 10 ottobre 2026 – L’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, presidente onorario del Forum della Famiglia e della Natalità, invita Istituzioni, Università e Ordini professionali a dibattere delle cause della denatalità e delle possibili risposte. Alla giornata inaugurale parteciperanno, tra gli altri, Loredana Raia (Regione Campania), Maura Striano (Comune di Napoli), Francesco Morra (Anci Campania), Antonella Bianchino dell’ISTAT e Vincenzo Tedesco dell’INPS, insieme ai Rettori delle Università e ai Presidenti degli Ordini professionali. Nei prossimi giorni sono attesi anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e la moglie Sandra Lonardo, coppia simbolo della famiglia tradizionale: un’unione così solida da poter, con una battuta, far fallire persino l’affermato studio di divorzista della stessa Bernardini de Pace.

Quattro giornate di confronto per affrontare il complesso fenomeno della denatalità e individuare possibili risposte. È il progetto degli Stati Generali del Forum della Famiglia e della Natalità, in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli il 17, 18, 24 e 25 ottobre. Casa, lavoro e welfare sono tra le principali cause che incidono sulla denatalità e sulla possibilità delle giovani coppie di costruire un progetto di vita e di famiglia. L’accesso all’abitazione e la sostenibilità dei costi, la stabilità occupazionale e un sistema di welfare capace di sostenere le famiglie e accompagnare la genitorialità saranno al centro del confronto.

I lavori si apriranno sabato 17 ottobre con una sessione inaugurale dedicata all’emergenza demografica che attraversa il Paese e interessa direttamente anche la Campania. La presentazione dello studio di PricewaterhouseCoopers, uno dei principali network multinazionali di servizi professionali, offrirà il punto di partenza per esaminare i dati, comprenderne le cause e promuovere una risposta condivisa.

Alla giornata inaugurale parteciperanno, per delega del presidente della Regione Campania, Loredana Raia, presidente della V Commissione Sanità e Sicurezza Sociale del Consiglio regionale; per il Comune di Napoli, l’assessore all’Istruzione e alle Famiglie Maura Striano; e il presidente dell’ANCI Campania Francesco Morra. La fotografia dell’emergenza demografica sarà completata dagli interventi di Antonella Bianchino, dirigente territoriale dell’ISTAT, e Vincenzo Tedesco, direttore centrale Entrate dell’INPS.

Al dibattito contribuiranno inoltre i rettori delle università Federico II, Parthenope, Luigi Vanvitelli e Suor Orsola Benincasa, insieme ai presidenti degli ordini professionali degli Avvocati, dei Commercialisti, dei Giornalisti, degli Psicologi e degli Assistenti Sociali. Il mondo accademico e delle professioni sarà chiamato a individuare, su sollecitazione della presidente Bernardini de Pace, priorità comuni e strumenti d’intervento.