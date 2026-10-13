Il Napoli cade all’Estadio de la Cerámica: il Villarreal rimonta e vince 3 a 1 in Champions League

Il vantaggio di Rrahmani non basta, gli spagnoli ribaltano la gara e chiudono i conti nel finale. Una serata amara per la formazione azzurra in terra spagnola

13 ottobre 2026 – Nella sfida valida per la fase a gironi di UEFA Champions League, il Napoli cede il passo al Villarreal con il punteggio finale di tre a uno, in un match che si era aperto sotto i migliori auspici grazie al vantaggio immediato firmato dai partenopei.

L’avvio di gara vede la squadra azzurra approcciare il campo con determinazione e trovare la rete dopo soli otto minuti di gioco, quando Amir Rrahmani risolve una mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo superando il portiere avversario. La reazione del Villarreal non si fa attendere e capovolge la situazione nell’arco di pochi minuti prima dell’intervallo. Al ventitreesimo minuto Georges Mikautadze approfitta di una disattenzione difensiva per rimettere il punteggio in parità, mentre appena tre minuti più tardi Santiago Mouriño completa il sorpasso con un preciso tiro dalla distanza che si infila alle spalle del portiere. Nella ripresa la squadra azzurra tenta di riorganizzarsi inserendo forze fresche dalla panchina, ma all’ottantaseiesimo minuto Tani Oluwaseyi sfrutta un’azione d’attacco in area di rigore e fissa il risultato sul definitivo tre a uno.

Per quanto riguarda lo scacchiere tattico, il Villarreal si presenta in campo con un quattro quattro due composto da Luiz Júnior tra i pali, una linea difensiva formata da Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga e Carlos Romero Serrano, un centrocampo guidato da Santi Comesaña, Nathan Saliba, Pape Gueye e Alberto Moleiro, con la coppia d’attacco composta da Gerard Moreno e Georges Mikautadze.

Il Napoli risponde con un tre quattro due uno schierando Vanja Milinković-Savić in porta, coperto dalla linea difensiva a tre con Amir Rrahmani, Rafa Marín e Benoît Badiashile. Sulle corsie esterne agiscono Matteo Politano e Giovanni Di Lorenzo, affiancati al centro da Billy Gilmour e Scott McTominay, mentre Giovane e Kevin De Bruyne operano sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Rasmus Højlund. Nel corso della ripresa la panchina azzurra prova a scuotere l’attacco effettuando diversi cambi con gli ingressi di Noa Lang, Leonardo Spinazzola, David Neres, Lorenzo Lucca e Stanislav Lobotka, senza tuttavia riuscire a riaprire l’incontro prima del fischio finale.

I marcatori dell’incontro sono Amir Rrahmani all’ottavo minuto per il Napoli, oltre a Georges Mikautadze al ventitreesimo, Santiago Mouriño al ventiseiesimo e Tani Oluwaseyi all’ottantaseiesimo minuto per il Villarreal.