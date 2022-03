Fiera del Vintage e Salone dell’Antiquariato: un unico evento in una due giorni a Caserta

Evento, suddiviso in aree tematiche, riserva un’area esclusiva di circa 1500 mq all’antiquariato e 5mila mq al vintage

Fiera del Vintage e Salone dell’Antiquariato il 5 e 6 marzo aprono il calendario 2022 del Polo Fieristico A1Expò (Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista – Caserta Sud). E’ il primo appuntamento del 2022 di questa manifestazione che si svolge ogni tre mesi, giunta alla VII edizione e che registra numeri sempre più crescenti. L’ultima edizione, infatti, ha fatto registrare con largo anticipo un sold-out di espositori con oltre 9mila presenze di visitatori al seguito. L’evento, suddiviso in aree tematiche, riserva un’area esclusiva di circa 1500 mq all’antiquariato e 5mila mq al vintage. L’esposizione, tutta rigorosamente d’annata, include abbigliamento, artigianato, collezionismo, giocattoli, libri, modernariato e vinili.

“Questa fiera ci sta regalando enormi soddisfazioni – commenta il Presidente del Polo Fieristico, Antimo Caturano – Il Vintage e l’Antiquariato sono degli evergreen che restano, nonostante le mode, gli stili e le tendenze, perché, ciò che ha segnato un’epoca è destinato a tornare, assumendo un valore sempre più importante. Questa fiera ha un qualcosa di magico perché abbatte le barriere delle classi sociali e fa leva su una trasversalità entusiasmante, dettata dall’emotività, dalla classe, dal gusto e dall’originalità.

Con Fiera del Vintage e Salone dell’Antiquariato, inauguriamo il 2022 dell’A1Expò. Abbiamo in calendario tanti eventi che, ci auguriamo, possano regalare momenti interessanti per i nostri visitatori e grandi occasioni di business per i nostri espositori”. Appuntamento dunque per questo weekend di sabato e domenica con i cancelli dell’A1Expò che apriranno ai visitatori dalle 10.00 alle 20.00.