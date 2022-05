Confindustria Campania, Federmanager Napoli e 4.Manager: 4 milioni di euro per aziende che assumono manager inoccupati

4 milioni di euro a favore delle aziende che assumano manager inoccupati o li ingaggiano come temporary manager. In Campania si registra un gap del 35% tra disponibilità di dirigenti e capacità di reperimento da parte delle aziende

Roma, 27 aprile 2022 – Prosegue il roadshow dedicato allo sviluppo delle competenze manageriale e al progetto “Rinascita manageriale”, l’iniziativa di politica attiva per la ripresa del Paese promossa da 4.Manager, Confindustria e Federmanager per valorizzare il patrimonio manageriale italiano a beneficio della crescita delle imprese. L’evento, organizzato da Federmanager Napoli, Confindustria Campania e 4.Manager si è svolto oggi, con un webinar dal titolo “Aziende e manager: politiche attive per azioni e soluzioni”.

In Campania i numeri evidenziato un gap pari al 35% tra disponibilità di dirigenti e capacità di reperimento da parte delle aziende. Secondo l’Osservatorio 4.Manager, negli ultimi 12 mesi, a Napoli si è registrata un’elevata domanda di competenze manageriali nel settore della sostenibilità, seguono gli ambiti dell’innovazione e dell’internazionalizzazione, questo testimonia l’importanza che il progetto Rinascita Manageriale ha per il territorio campano quale leva di sviluppo che va ad integrarsi con le risorse messe a disposizione delle istituzioni.

“L’obiettivo di Rinascita Manageriale è quello di supportare le imprese che vogliono crescere attraverso le competenze e incentivare il reinserimento delle figure manageriali nel sistema produttivo – commenta Stefano Cuzzilla Presidente di 4.Manager – Avere un modello di business adeguato ai rapidi cambiamenti odierni richiede competenze manageriali di livello che non sono sempre facilmente reperibili. L’investimento di 4.Manager si pone, quindi, l’obiettivo di ridurre il gap che c’è tra domanda e offerta e che impedisce alle aziende di realizzare gli interventi di sviluppo necessari allo sviluppo competitivo”.