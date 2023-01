Fondi Ischia, la Lega esulta: “Dal Governo segnali importanti”

Ma il governatore De Luca avverte: “Risorse insufficienti”

Napoli, 19 gennaio 2023 – “Chi a sinistra, come il presidente De Luca, gufava sugli aiuti per Ischia è stato zittito dal lavoro del Governo e della nostra maggioranza parlamentare con l’arrivo di 85,4 milioni di nuovi fondi. È un segnale importante per testimoniare concretamente ai cittadini ischitani, figli di un territorio simbolo del turismo campano nel mondo, la nostra vicinanza. Ed è un primo passo a cui si aggiungerà quello della dotazione di altri 25 milioni di euro previsti da un Odg voluto dai partiti di centrodestra”. A dirlo in una nota il segretario regionale della Lega in Campania Valentino Grant e il capogruppo in Consiglio regionale Severino Nappi.

“La Lega, con il gruppo in Commissione ambiente guidato da Gianpiero Zinzi, senza riserve e senza perdere tempo prezioso, si è subito attivata per rispettare gli impegni e per contrastare le emergenze che hanno colpito l’Isola Verde”, aggiungono Grant e Nappi.

Tuttavia il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, giudica le risorse insufficienti. “Ad oggi per Ischia ci sono 2 milioni dello Stato italiano e 4 milioni della Regione Campania reali. Sulla carta credo che siano stanziati altri 80 milioni che sono del tutto insufficienti per affrontare non solo il problema dell’assetto territoriale dell’isola, ma anche del risarcimento per i cittadini che hanno subito danni”, ha dichiarato il governatore.