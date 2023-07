Edizione Speciale per i 23 anni del Positano Teatro Festival

Per i 20 anni del Premio Annibale Ruccello e per gli 11 anni del Premio Pistrice – Città di Positano. Dedicata alle “Connessioni Mediterranee tra Teatro, Arte e Musica”. Cerimonia di consegna del Premio Pistrice – Città di Positano a Enzo Avitabile

Stasera, lunedì 24 luglio 2023, alle 21,00, si ritorna in Piazza dei Racconti con una serata, presentata dall’attrice Martina Carpi, dedicata alle originali sonorità mediterranee con il concerto di Enzo Avitabile “Acoustic World”. Un artista internazionale che canta il Sud e i Sud del mondo, che non è solo sottolinea: “sud geografico ma uno stato dell’animo e della condizione umana”.”Salvamm ‘O Munno”, “Sacro Sud”, “Festa Farina e Forca”, “Napoletana”, “Black Tarantella” e “Lotto Infinito” sono i dischi dai quali attinge per dar vita a un percorso “intimo”, fatto di emozioni ma anche di conoscenza di un linguaggio musicale personalissimo e originale che lo ha reso uno dei riferimenti mondiali della “World Music”. Ad accompagnarlo i maestri musicisti Gianluigi Di Fenza alla chitarra e Emidio Ausiello ai tamburi a cornice.

Al termine della serata a Enzo Avitabile sarà consegnato il Premio Pistrice – Città di Positano, giunto all’undicesima edizione, dal sindaco Giuseppe Guida, con il quale l’amministrazione comunale intende onorare il lavoro di artisti che portano alla ribalta nazionale e internazionale la tradizione non solo del teatro, anche di chi ha saputo e saprà valorizzare, alimentare e innovare la vita culturale dei borghi costieri. Anche il Premio Pistrice è opera del Maestro Domenico Sepe, raffigura il Pistrice simbolo di Positano (realizzata in gesso ceramico patina effetto bronzo).

