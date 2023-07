Ischia, che la festa di Sant’Anna abbia inizio

Il programma della serata conclusiva della 91^ Festa di Sant’Anna

Ischia, 28 luglio 2023 – Manca davvero poco per l’emozionante spettacolo a cielo aperto più atteso da tutti, isolani e turisti, che per una sera trasformerà la Baia di Cartaromana in un vero e proprio teatro a cielo aperto. Dopo le emozioni vissute ieri pomeriggio durante la tradizionale Messa delle Partorienti che ha visto traghettare via Mare tante donne in attesa devote alla Santa delle partorienti ma anche tantissimi fedeli al tempietto dedicato a S. Anna proprio come la centenaria tradizione vuole, al via oggi, venerdì 28 luglio, il count down per la magica serata che vedrà sfilare le cinque barche allegoriche che ci condurranno nel loro mondo fantastico.

Atteso con trepidazione il momento clou della Festa, che prevede l’esibizione dal vivo del maestro Stephen Schlaks che interpreterà il suo “Blue Dolphin” divenuta da anni colonna sonora che accompagna la simulazione dell’incendio del Castello Aragonese. Sarà possibile raggiungere il centro storico di Ischia Ponte comodamente senza auto con il doppio servizio di navetta gratuita messo a disposizione dell’Eav con partenza a ciclo continuo dal parcheggio libero di Fondobosso dalle ore 18,30. Intanto nella serata di ieri, a seguito della gara di tavola oceanica organizzata dall’Auras con l’Istituto Mennella, si è stabilito il seguente ordine di gara delle cinque barche allegoriche in concorso, già pronte al via ai piedi del Castello per la partenza prevista per le ore 21:

NINO: DAL BELPAESE ALLA TERRA DEL FUOCO (ass Hester, Forio

‘E FEMMENE (ass Cappella Futura, Bacoli)

TU METTICI IL CUORE SEMPRE (ASD Cestistica e Ischia Baskin)

NON CI RESTA CHE PIANGERE… (Ass. Icaro, S.G. a Cremano)

IL PESCATORE E IL CASTELLO (AMP Regno di Nettuno)

Quest’anno, a tenerci compagnia nell’attesa della Festa che diventa essa stessa festa, e’ previsto un momento Pre Festa con inizio ore 19,30 durante il quale si alterneranno i seguenti artisti e scrittori:

1. Presentazione del libro di Francesco Patalano ‘’Il Veggente di Ischia’’

2. Marilena Castigliola si esibirà con Due Vite di Marco Mengoni e Indifferentemente di Valentina stella

3. Alessio Protopapa eseguirà con la chitarra un brano del compositore Isaac Albeniz dal nome ‘’Asturias’’

4. Leonardo Guarracino si esibirà con due brani inediti di cui uno in lingua inglese ‘’Dust’’ ed uno in italiano ‘’Dea’’

5. Concetta Di Iorio si esibirà con Beautiful di Christina Aguilera

6. Michele Schiano canterà il suo inedito ‘’Pass a Sant’’

7. Michele Schiano e Marilena Castigliola eseguiranno un duetto sulle note di Cu mme’

8. La banda di Ischia suonerà il preludio di Carmen e una fantasia di canzoni napoletane.

Il tutto avrà la sua degna conclusione con lo spettacolo piromusicale a cura della ditta Parente che saprà tenerci tutti con il naso all’insù.

