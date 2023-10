Emergenza Campi Flegrei. All’Accademia aeronautica interviene Musumeci: serve piano evacuazione per bradisismo

Riunione operativa sul rischio bradisismo tenutasi all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli

Pozzuoli, 13 ottobre 2023 – “Delimiteremo una nuova zona di attenzione per il bradisismo. Non esiste un piano evacuazione sul rischio bradisismo attualmente e va fatto”. Lo ha detto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci al termine della riunione di Pozzuoli. “Speriamo – ha sottolineato Musumeci – di avere tutto pronto in 60 giorni. Esiste un piano territoriale sul vulcano Campi Flegrei ma non sul bradisismo. Parliamo di obiettivi che ci sono da sempre e non sono stati finora realizzati in 60 anni”. Per il ministro “non c’è motivo per abbandonarsi al panico. Adotteremo iniziative di grande spessore per valorizzare quest’area”.

La rassicurazione sul rischio bradisismo nei Campi Flegrei arriva dal ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci al termine della riunione operativa sul rischio bradisismo tenutasi all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. “Non possiamo fare finta che non esistano dei rischi – ha aggiunto il ministro – ma da qui a vivere nel panico ne corre. Una popolazione che vive nella consapevolezza dei rischi e’ una popolazione piu’ matura e partecipe”. “E’ stata una riunione utile – ha concluso – dove, nel massimo consenso, abbiamo stabilito chi deve fare cosa”.

Autore Pasquale Vespa Direttore responsabile NapoliTime | Eventi, Cultura, Personaggi, Politica

