Duecento volontari per la pulizia della spiaggia di San Giovanni a Teduccio

Quindici quintali di immondizia affidata ad Asìa. Il Sindaco Manfredi: “Coinvolgimento per tutta Napoli est”. Oggi 22 giugno 2025 la processione con la riemersione del santo patrono

Una spiaggia da aMare, quella di San Giovanni, dove la nascente Delegazione della Lega Navale di San Giovanni a Teduccio e gli “Scugnizzi a vela” hanno accolto stamane oltre duecento persone che hanno risposto all’invito della pulizia dell’arenile dell’area a est di Napoli in attesa di bonifica e riqualificazione. La pulizia della spiaggia è inserita nella prima delle due giornate dedicate alla festa di San Giovanni nel calendario di Giugno Giovani 2025 del Comune di Napoli; un momento di dedizione al Santo Patrono e coinvolgimento dei giovani e di tutta cittadinanza. Armati di guanti, secchi, pale e rastrelli, i volontari hanno raccolto quasi quindici quintali di immondizia affidati ai camioncini di Asìa verso le isole ecologiche.

La “Pulizia della spiaggia dell’Industria e dei fondali adiacenti” di San Giovanni a Teduccio, è stata una grande prova di civismo. Ad essere ripulito in particolare il tratto costiero confinante con l’impianto ABC e i fondali adiacenti l’arenile. Una iniziativa coordinata da Stefano Lanfranco, presidente della nascente delegazione di San Giovanni della Lega Navale Italiana, alla quale hanno preso parte ABC, S.A.P.N.A., Marevivo, Protezione Civile di Sant’Erasmo, Plastic Free, Aics, Nuclei subacquei di Carabinieri e Guardia di Finanza coordinati dai marescialli Bucalo e Venditti, etici imprenditori come Mulino Caputo del ceo Antimo Caputo. Domani la due giorni si concluderà con l’omaggio al Santo Patrono con la statua che si ergerà dagli abissi e sarà ripulita e portata a terra.

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha salutato così l’evento: ”San Giovanni da aMare” è un momento di grande coinvolgimento per tutta la comunità di Napoli est. C’è un valore sociale, ambientale ed educativo fortissimo nel senso del rispetto del proprio quartiere e della propria spiaggia. È un’iniziativa importante e molto sentita, giunta alla ventiduesima edizione e ormai una tradizione, un momento di partecipazione religiosa, con la sfilata della statua del Santo Patrono, ma non solo. Una due giorni, dal sabato alla domenica, dedicata al quartiere: dalla pulizia di una parte della spiaggia, per troppo tempo inaccessibile, che ha visto impegnati i volontari di “Scugnizzi a Vela” e della nascente sezione di San Giovanni a Teduccio della Lega Navale di Napoli, alla processione in mare, con la partecipazione dei giovani del territorio. E così, il recupero di una parte dell’arenile si unisce alla partecipazione attiva dei più giovani, i veri protagonisti del “Film Festival internazionale Pianeta Mare”. La risorsa mare in tutta Napoli – dalla zona orientale a Bagnoli – rappresenta un elemento essenziale per la rinascita dei nostri territori”.