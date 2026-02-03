Femminicidi a Napoli raddoppiati, l’allarme della Procura: “Numeri che non possono lasciare indifferenti”

Il procuratore generale presenta dati preoccupanti sulla violenza di genere in città e chiede un rafforzamento degli strumenti di prevenzione e tutela delle vittime

2 febbraio 2026 – A Napoli l’emergenza violenza di genere assume contorni sempre più allarmanti. Nel corso di un intervento pubblico, il procuratore generale ha reso noti dati che evidenziano come, nell’ultimo anno, il numero dei femminicidi nel territorio cittadino e metropolitano sia raddoppiato rispetto al periodo precedente. Un incremento che, secondo la Procura, non può essere letto come un semplice dato statistico, ma come il segnale di una crisi sociale profonda e persistente.

L’analisi presentata mette in luce un quadro complesso, caratterizzato da relazioni familiari e affettive segnate da conflitti irrisolti, gelosia ossessiva e controllo, spesso già emersi in precedenti denunce o segnalazioni. In diversi casi, ha spiegato il procuratore generale, le vittime avevano già chiesto aiuto alle istituzioni, evidenziando la necessità di interventi più rapidi ed efficaci nelle fasi iniziali di rischio.

Particolare attenzione è stata posta anche sull’aumento complessivo dei reati legati alla violenza domestica e allo stalking, fenomeni che costituiscono spesso il preludio agli episodi più estremi. Da qui l’appello alle forze dell’ordine, alla magistratura e ai servizi sociali per un’azione sempre più coordinata, ma anche alla società civile e al mondo dell’istruzione, chiamati a svolgere un ruolo decisivo sul piano della prevenzione culturale. “Non bastano le risposte repressive”, ha sottolineato il procuratore generale, ribadendo l’urgenza di investire in educazione, ascolto e protezione delle vittime. Napoli, ha concluso, ha bisogno di una rete più forte e consapevole per contrastare una violenza che continua a colpire in modo drammatico le donne e l’intera comunità.