Reggia di Carditello, carnevale degli innamorati, rievocazioni e ballo in maschera

Un importante itinerario integrato tra Capua e Carditello, con la tappa della tradizionale sfilata di carri allegorici

Si alza il sipario sulla V edizione del Carnevale di Carditello – in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio nel Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta) – dedicata alle rievocazioni storiche, in collaborazione con Pro Loco di Capua. Un format culturale promosso dalla Fondazione Real Sito di Carditello, con sfilata di maschere e carri allegorici creati dai maestri capuani – in arrivo direttamente dal Carnevale storico di Capua, una delle più antiche e identitarie manifestazioni campane – contributi teatrali, letture animate, laboratori creativi, danze in costume e visite speciali nelle sale reali della Reggia borbonica.

La Reale Delizia, dunque, si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, con l’esibizione della corte carnascialesca capuana (domenica 15): Re Carnevale, accompagnato dalla regina e dal suo fido Casilino, daranno lettura del proclama e saluteranno i visitatori nel Galoppatoio di Ferdinando IV; a seguire, il Re scenderà lo scalone principale tra due schiere di cortigiani, dando ufficialmente inizio al sontuoso e buffo corteo storico.

“Un evento – spiega Maurizio Maddaloni, presidente della Fondazione Real Sito di Carditello – che rappresenta non solo una grande festa popolare, ma soprattutto un potente simbolo di rinascita per la nostra comunità. Un’occasione unica e straordinaria per scoprire la Reale Delizia, immergendosi nella sua storia e nella sua bellezza, nel segno delle rievocazioni storiche. Il Real Sito è sempre stato crocevia di incontri e luogo di contaminazione artistica e culturale, capace di stimolare un dialogo vivace tra popolo e nobiltà. È proprio con questo spirito autentico, che la Fondazione sta progettando nuovi format innovativi: esperienze sempre più inclusive, sostenibili e aperte all’intera comunità e a tutti i visitatori. Il nostro obiettivo è affermare la destinazione Carditello come polo di aggregazione per le nuove generazioni, senza mai tradire l’identità profonda e la vocazione agricola, culturale e turistica del Real Sito”.

Il programma prevede numerosi appuntamenti per grandi e piccini: sabato 14, visite accompagnate tematiche (ore 15 e ore 16), con danze storiche “Ballo in costume” e parentesi teatrali a tema romantico con Danzando nel Tempo; “Carnevale degli Innamorati” (ore 16.30), con pillole di teatro, letture e laboratori creativi a cura de La Mansarda Teatro dell’Orco.

La manifestazione continua, domenica 15, con il Carnevale storico di Capua a Carditello (ore 10.30-12) – tappa della tradizionale sfilata di carri allegorici – e con spettacoli e animazione teatrale (ore 11). Un importante itinerario integrato tra Capua e Carditello, con visite culturali sul filone neoclassico (alle ore 11.30 e 12.30, alle ore 15 e alle 16) e con le rievocazioni di Antiqua Tempora.

Programma

Sabato 14 febbraio

Ore 15:00 / 16:00

Visite accompagnate tematiche con rievocazioni storiche

Ballo in costume romantico

In collaborazione con Danzando nel Tempo

Ore 16:30

Il Carnevale degli innamorati

Pillole di teatro

Letture animate

Laboratori creativi

A cura de La Mansarda Teatro dell’Orco

Per info, costi e prenotazioni

Cell. 331 6997325

Domenica 15 febbraio

Ore 10:30 – 12:00

Carri del Carnevale storico di Capua

Tappa a Carditello

Animazione teatrale

A cura di Pro Loco di Capua

Ingresso gratuito

Ore 11:30 / 12:30

Visite accompagnate tematiche con rievocazioni storiche

In collaborazione con Antiqua Tempora

Ore 15:00 / 16:00

Visite accompagnate tematiche

Infobox

Area museale

Visite accompagnate

Intero: €8,00

Ridotto over 60: €6,00

Ridotto 6-18 anni: €4,00

Gruppi (minimo 20 persone): €7,00

Gratuito per under 6 e diversamente abili

Parcheggio

Gratuito (non custodito)

Info e prenotazioni

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org