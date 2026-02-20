Il lungo addio a Domenico, le sue condizioni sono in rapido peggioramento

Il bollettino medico conferma il quadro critico. La madre è sempre al suo fianco, mentre i medici concentrano le cure sull’alleviare il dolore. Domani fiaccolata nel paese d’origine della famiglia

Napoli, 19 febbraio 2026 – Le condizioni di Domenico si sono aggravate nelle ultime ore. Il bollettino diffuso dall’ospedale parla chiaramente di un rapido peggioramento del quadro clinico, confermando i timori che da giorni accompagnano familiari, amici e l’intera comunità che segue con apprensione la sua vicenda. Il bimbo è assistito costantemente dall’équipe medica, che continua a monitorare ogni parametro con attenzione. Tuttavia, la priorità in questa fase è cambiata: l’obiettivo principale dei sanitari è ora quello di alleviare il dolore e garantire a Domenico il massimo comfort possibile, accompagnandolo con dignità e umanità in questo momento estremamente delicato. Accanto a lui, senza mai lasciarlo solo, c’è la madre. La sua presenza è costante, silenziosa e piena d’amore. Giorno e notte resta al suo fianco, stringendogli la mano e vegliando su di lui con una forza che commuove chiunque entri nella stanza. È il simbolo di un legame profondo, che resiste anche davanti alla sofferenza più grande.

Fuori dall’ospedale, intanto, cresce la solidarietà. Messaggi di affetto e vicinanza continuano ad arrivare da ogni parte, segno di quanto Domenico sia amato e di quanto la sua storia abbia toccato il cuore di molti. Per domani sera è stata organizzata una fiaccolata nel paese d’origine dei suoi genitori. Un momento di raccoglimento e di vicinanza, in cui amici, parenti e cittadini si riuniranno per esprimere il loro sostegno alla famiglia e per far sentire a Domenico, anche simbolicamente, tutto l’affetto della sua comunità. Sarà una luce accesa contro il buio della paura, un gesto semplice ma carico di significato, per accompagnarlo con amore in questo difficile passaggio e per stringersi, ancora una volta, attorno a chi sta vivendo un dolore così profondo.