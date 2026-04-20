Faito, commemorazione delle vittime della funivia

Peluso: “Memoria e responsabilità per costruire un futuro più sicuro”

Castellammare, 17 aprile 2026 – Il presidente del Parco Regionale dei Monti Lattari, Enzo Peluso, ha partecipato al momento di commemorazione delle vittime della tragedia della funivia del Faito, avvenuta lo scorso anno, insieme al sindaco di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza, ai sindaci dei comuni limitrofi e ai rappresentanti dell’Ambasciata Britannica.

Un momento intenso, vissuto in un luogo profondamente segnato dal dolore, dove istituzioni e comunità si sono ritrovate per ricordare le persone che hanno perso la vita e per rinnovare un impegno condiviso affinché simili tragedie non si ripetano. “In un luogo che custodisce ancora il silenzio e il dolore di quanto accaduto – ha dichiarato il presidente Peluso – abbiamo voluto prima di tutto rendere omaggio alle vittime. È doveroso cercare fino in fondo le responsabilità, ma è altrettanto fondamentale trovare la forza per rialzarsi e lavorare insieme per costruire un futuro più sicuro per tutti”.

Il presidente del Parco ha voluto esprimere un ringraziamento alle istituzioni e a tutti i cittadini presenti: “La partecipazione e la vicinanza dimostrate oggi rappresentano un segno importante di unità e di speranza, elementi indispensabili per guardare avanti con responsabilità e consapevolezza”.